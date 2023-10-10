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Что пишут об Израиле в России и Беларуси
10.10.2023 10:18 Катя Шульц

Что пишут об Израиле в России и Беларуси

Короткая сводка от израильского канала новостей КАН:

Белорусская правительственная газета в одной из своих статей предложила "сбросить атомную бомбу на Израиль".

Статья в “Кремлевских курантах” называет нападение ХАМАС “восстанием узников гетто”, которые устали от постоянных унижений и зависимости от врага сильнее их и которым нечего терять".


 

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