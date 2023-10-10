Что пишут об Израиле в России и Беларуси
Короткая сводка от израильского канала новостей КАН:
Белорусская правительственная газета в одной из своих статей предложила "сбросить атомную бомбу на Израиль".
Статья в “Кремлевских курантах” называет нападение ХАМАС “восстанием узников гетто”, которые устали от постоянных унижений и зависимости от врага сильнее их и которым нечего терять".
ביטאון ממשלת בלארוס הציע באחד ממאמריו "להטיל פצצת אטום על ישראל" • מאמר פרשנות בשופר הקרמלין, "ריא נובוסטי", מכנה את מתקפת חמאס "התקוממות של אסירי גטו, שעייפו מהשפלות תמידיות ותלות באויב חזק מהם ושאין להם מה להפסיד"@AlexNirenburg— כאן חדשות (@kann_news) October 10, 2023