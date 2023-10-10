



Что пишут об Израиле в России и Беларуси

Короткая сводка от израильского канала новостей КАН:



Белорусская правительственная газета в одной из своих статей предложила "сбросить атомную бомбу на Израиль".



Статья в “Кремлевских курантах” называет нападение ХАМАС “восстанием узников гетто”, которые устали от постоянных унижений и зависимости от врага сильнее их и которым нечего терять".