



Что палестинцы говорят о кризисе судебной реформы в Израиле: мнения разделились

Палестинские политические активисты и обозреватели внимательно следят за полемикой в Израиле вокруг реформы судебной системы, но их мнение о последствиях для Израиля и палестинцев разделились, также как и по поводу масштабов кризиса между администрацией США и правительством Израиля, пишет jpost.



В то время как некоторые палестинцы выразили надежду, что кризис станет началом “краха сионистского образования” и “распада” израильского общества и ЦАХАЛа, другие заявили, что не исключают возможности того, что израильское правительство инициирует военную конфронтацию с палестинцами или “Хизбаллой” в рамках усилий по воссоединению израильского общества.



Палестинская администрация, ХАМАС и другие крупные палестинские группировки до сих пор избегали прямых комментариев по поводу кризиса. Но палестинские политические аналитики и обозреватели выражают свое мнение о продолжающемся кризисе.



Звучит тон удовлетворения в их заявлениях по поводу углубляющегося кризиса, особенно относительно сообщений об отказе резервистов и пилотов ЦАХАЛа служить в знак протеста против судебной реформы. В Рамалле похоже надеются, что кризис в конечном итоге приведет к свержению израильского правительства.



В социальных сетях хэштег “[сионистское] образование рушится” был в тренде почти с самого начала массовых протестов в Израиле. Несколько палестинских и арабских пользователей социальных сетей предсказали, что кризис приведет к “краху” Израиля, особенно в свете сопротивления многих резервистов и пилотов ЦАХАЛа судебной реформе.



В то время как некоторые палестинцы заявили, что серьезно относятся к кризису между администрацией США и израильским правительством , другие недооценили его значение, заявив, что американцы никогда не оставят Израиль, независимо от того, кто находится в правительстве в Иерусалиме.



Талал Окал, палестинский обозреватель, сказал, что палестинцы “сталкиваются с исторической возможностью” из-за присутствия в Израиле “самого правого” правительства. По его словам, внутренний кризис обострился и принимает опасные размеры, грозящие развязыванием гражданской войны.



Обозреватель Акрам Аталла прокомментировал кризис судебной реформы, посоветовав палестинцам учиться на израильском опыте. Независимо от того, чем закончится кризис, “больной вопрос для палестинцев — это то, что они видят по ту сторону стены: демократические выборы”, — сказал он.



Палестинская ежедневная газета “Аль-Кудс” предупредила, что Нетаниягу, “который является мастером обмана и политики, может объединить всех евреев против палестинцев посредством серии нападений и войн”.



Газета “Восточный Иерусалим” пишет, “когда Нетаниягу чувствует, что ситуация может выйти из-под его контроля, он прибегает к агрессии, будь то против палестинцев, Южного Ливана, Сирии или даже Ирана, с целью отвлечь внимание от того, что происходит внутри Израиля, и объединить евреев в поддержку этой агрессии, а также отдать приоритет внешнему кризису над внутренним кризисом”.



“Аль-Кудс” посоветовал палестинцам и арабам быть осторожными и обратить внимание на предполагаемые усилия Нетаниягу.



