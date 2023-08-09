Новости » Арабо-израильский конфликт
Члены "Хизбаллы" покинули палатку на территории Израиля
09.08.2023 13:36 Алина Груднева

Члены "Хизбаллы" покинули палатку на территории Израиля

Члены террористической группировки "Хизбалла" покинули палатку, установленную ими на территории Израиля.

По данным Ynet, большую часть времени они проводят в палатке, которую на прошлой неделе перенесли на ливанскую территорию.

Уточняется, что конструкция, установленная на израильской стороне границы использовалась террористами в качестве наблюдательного пункта.

На прошлой неделе в Израиле предлагали ликвидировать палатку террористов, однако рекомендации были отклонены.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы