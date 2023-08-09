



Члены "Хизбаллы" покинули палатку на территории Израиля

Члены террористической группировки "Хизбалла" покинули палатку, установленную ими на территории Израиля.



По данным Ynet, большую часть времени они проводят в палатке, которую на прошлой неделе перенесли на ливанскую территорию.



Уточняется, что конструкция, установленная на израильской стороне границы использовалась террористами в качестве наблюдательного пункта.



На прошлой неделе в Израиле предлагали ликвидировать палатку террористов, однако рекомендации были отклонены.

