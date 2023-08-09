Члены "Хизбаллы" покинули палатку на территории Израиля
Члены террористической группировки "Хизбалла" покинули палатку, установленную ими на территории Израиля.
По данным Ynet, большую часть времени они проводят в палатке, которую на прошлой неделе перенесли на ливанскую территорию.
Уточняется, что конструкция, установленная на израильской стороне границы использовалась террористами в качестве наблюдательного пункта.
На прошлой неделе в Израиле предлагали ликвидировать палатку террористов, однако рекомендации были отклонены.