Члены ХАМАСа планировали совершить теракт
ШАБАК и МАГАВ провели операцию под прекрытием, арестовав двух террористов ХАМАСа, которые планировали совершить теракт во время марша флагов.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
Террористы планировали совершить обстрел поселения Нахалиэль. Получив информацию о подготовке теракта, бойцы МАГАВ и сотрудники ШАБАК установили с членами ХАМАСа контакт, представившись торговцами оружием.
Завоевав доверие подозреваемых, они договорились встретиться с ними в двух разных местах, чтобы провести сделку по "продаже оружия". В итоге, оба террориста были арестованы.
תיעוד נדיר: המחבל "קנה" נשק ממסתערבים - שהסתערו עליו ברכבhttps://t.co/SQYkMLYrKx@ndvori— החדשות - N12 (@N12News) May 30, 2023
צילום: דוברות המשטרה pic.twitter.com/SOEuh9zBvH