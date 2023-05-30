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Члены ХАМАСа планировали совершить теракт
30.05.2023 21:34 Алина Груднева

Члены ХАМАСа планировали совершить теракт

ШАБАК и МАГАВ провели операцию под прекрытием, арестовав двух террористов ХАМАСа, которые планировали совершить теракт во время марша флагов.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Террористы планировали совершить обстрел поселения Нахалиэль. Получив информацию о подготовке теракта, бойцы МАГАВ и сотрудники ШАБАК установили с членами ХАМАСа контакт, представившись торговцами оружием.

Завоевав доверие подозреваемых, они договорились встретиться с ними в двух разных местах, чтобы провести сделку по "продаже оружия". В итоге, оба террориста были арестованы.

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