



Член семьи заложницы, показанной ХАМАСом: сердце разрывается

А Ноа Шараф Бен Давид, тетя похищенной израильтянки Мии Шем, сегодня ночью, 17 октября, прокомментировала видео, опубликованное ХАМАСом.



"Смешанные чувства радости, оптимизма и надежды. Мое сердце замирает", - сказала она в интервью 12-му каналу. "Мы просто хотим вернуть ее и всех наших пленников домой. Пусть они вернутся домой живыми и невредимыми".



Ситуация с Мией, имеющей французское гражданство, обсуждалась в ходе беседы министра иностранных дел Франции с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном, на которой присутствовали и ее родители.



Вечером 16 октября по поводу пленных и похищенных высказался высокопоставленный представитель ХАМАС Халед Машаль, который заявил следующее: "Необходимо проводить различие между пленными солдатами, гражданскими лицами и иностранными гражданами. В израильских тюрьмах находятся 6 тыс. мужчин и женщин, которых мы хотим освободить в обмен на израильских пленников".