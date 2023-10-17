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Член семьи заложницы, показанной ХАМАСом: сердце разрывается
17.10.2023 08:02 Аркадий Бочаровский

Член семьи заложницы, показанной ХАМАСом: сердце разрывается

А Ноа Шараф Бен Давид, тетя похищенной израильтянки Мии Шем, сегодня ночью, 17 октября, прокомментировала видео, опубликованное ХАМАСом.

 "Смешанные чувства радости, оптимизма и надежды. Мое сердце замирает", - сказала она в интервью 12-му каналу. "Мы просто хотим вернуть ее и всех наших пленников домой. Пусть они вернутся домой живыми и невредимыми".

Ситуация с Мией, имеющей французское гражданство, обсуждалась в ходе беседы министра иностранных дел Франции с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном, на которой присутствовали и ее родители.

Вечером 16 октября по поводу пленных и похищенных высказался высокопоставленный представитель ХАМАС Халед Машаль, который заявил следующее: "Необходимо проводить различие между пленными солдатами, гражданскими лицами и иностранными гражданами. В израильских тюрьмах находятся 6 тыс. мужчин и женщин, которых мы хотим освободить в обмен на израильских пленников".

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