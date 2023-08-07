



Число жертв атак Израиля по Дамаску превысило 60 человек - SOHR

Согласно заявлению Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), Израиль нанес авиаудары в ночь с воскресенья на понедельник, 7 августа, по районам, где, как известно, находятся склады и военные объекты, связанные с иранскими ополченцами, недалеко от международного аэропорта Дамаска и западных окраин столицы.



"В результате ударов погибли шесть человек, в том числе четыре бойца сил режима и двое неизвестных, еще по меньшей мере семеро получили ранения различной степени тяжести", — сообщили в SOHR.



В центре также отметили, что в результате авиаударов были уничтожены склады оружия и боеприпасов.



По данным, публикуемым SOHR, в течение этого года Израиль 22 раза атаковал сирийскую территорию, в том числе произвел 17 воздушных и 5 наземных ударов. В результате этих ударов была поражена и уничтожена примерно 51 цель, включая склады оружия и боеприпасов, штабы, центры и транспортные средства.



"В результате этих нападений 59 военнослужащих погибли, еще 61 человек получил ранения различной степени тяжести. Кроме того, трое членов ливанской "Хизбаллы" были убиты, а также гражданские лица, мужчина и женщина, и еще несколько человек получили ранения", — добавили в центре.

