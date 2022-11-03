



Число пострадавших в результате теракта возросло до 3: раскрыто имя террориста

Стало известно о еще одном пострадавшем полицейском в результате теракта в Старом городе.

Таким образом, общее количество раненых возросло до трех человек.

Напомним, один полицейский получил ранение средней степени тяжести. Еще двое были легко ранены.

Всех пострадавших госпитализировали в больницу "Шаарей-Цедек".

Пострадавшими оказались полицейские в возрасте 25, 27 и 30 лет. Террорист был застрелен

По данным "Кан", им оказался 20-летний житель Бейт-Ханин Бадер Амер.