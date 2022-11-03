Число пострадавших в результате теракта возросло до 3: раскрыто имя террориста
Стало известно о еще одном пострадавшем полицейском в результате теракта в Старом городе.
Таким образом, общее количество раненых возросло до трех человек.
Напомним, один полицейский получил ранение средней степени тяжести. Еще двое были легко ранены.
Всех пострадавших госпитализировали в больницу "Шаарей-Цедек".
Пострадавшими оказались полицейские в возрасте 25, 27 и 30 лет. Террорист был застрелен.
По данным "Кан", им оказался 20-летний житель Бейт-Ханин Бадер Амер.
פיגוע הדקירה בירושלים: המחבל שביצע את הפיגוע הוא באדר עאמר, בן 20, תושב בית חנינא@VeredPelman @carmeldangor pic.twitter.com/iB9s3n5Vyb— כאן חדשות (@kann_news) November 3, 2022