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Число пострадавших в результате теракта возросло до 3: раскрыто имя террориста
03.11.2022 10:56 Алина Груднева

Число пострадавших в результате теракта возросло до 3: раскрыто имя террориста

Стало известно о еще одном пострадавшем полицейском в результате теракта в Старом городе.

 
Таким образом, общее количество раненых возросло до трех человек.
 
Напомним, один полицейский получил ранение средней степени тяжести. Еще двое были легко ранены.
 
Всех пострадавших госпитализировали в больницу "Шаарей-Цедек".
 
Пострадавшими оказались полицейские в возрасте 25, 27 и 30 лет. Террорист был застрелен.
 
По данным "Кан", им оказался 20-летний житель Бейт-Ханин Бадер Амер.

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