



Число погибших в Газе после ударов Израиля возросло до 48

Число человек, погибших в Газе в результате боевых действий между Израилем и террористами "Исламского джихада", возросло до 48



Как сообщает палестинское агентство WAFA, в пятницу 22-летний Анас Халед Иншаси скончался от полученных ран в больнице Насера ​​в Хан-Юнисе, к югу от Газы.



Издание утверждает, что количество раненых составляет 360 человек.



При этом палестинская пресса не уточняет, сколько из погибших принадлежали к террористическим группировкам.