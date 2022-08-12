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Число погибших в Газе после ударов Израиля возросло до 48
12.08.2022 14:03 Ольга Белозерова

Число погибших в Газе после ударов Израиля возросло до 48

Число человек, погибших в Газе в результате боевых действий между Израилем и террористами "Исламского джихада", возросло до 48

Как сообщает палестинское агентство WAFA, в пятницу 22-летний Анас Халед Иншаси скончался от полученных ран в больнице Насера ​​в Хан-Юнисе, к югу от Газы.

Издание утверждает, что количество раненых составляет 360 человек. 

При этом палестинская пресса не уточняет, сколько из погибших принадлежали к террористическим группировкам.

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