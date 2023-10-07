



Число погибших превысило 150 человек



Число погибших в результате войны террористической группировки ХАМАС с Израилем возросло до более чем 150, сообщают ивритские СМИ со ссылкой на представителей медицинских учреждений.



Министерство здравоохранения сообщает, что в результате нападений получили ранения 1104 человека, в том числе террористы ХАМАС, проникшие в Израиль и расстрелявшие солдат и мирных жителей. Другие были ранены в результате ракетных обстрелов.



Из них: 17 человек – в критическом состоянии, 200 человек – в тяжелом, 226 – состояние средней тяжести, 451 ранены легко, 11 испытали психологический шок в результате панических приступов, 142 человека находятся на обследовании.



Ожидается, что число погибших возрастет.

