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Число погибших превысило 150 человек
07.10.2023 20:21 Наталья Богинская

Число погибших превысило 150 человек


Число погибших в результате войны террористической группировки ХАМАС с Израилем возросло до более чем 150, сообщают ивритские СМИ со ссылкой на представителей медицинских учреждений.

Министерство здравоохранения сообщает, что в результате нападений получили ранения 1104 человека, в том числе террористы ХАМАС, проникшие в Израиль и расстрелявшие солдат и мирных жителей. Другие были ранены в результате ракетных обстрелов.

Из них: 17 человек – в критическом состоянии, 200 человек – в тяжелом, 226 – состояние средней тяжести, 451 ранены легко, 11 испытали психологический шок в результате панических приступов, 142 человека находятся на обследовании.

Ожидается, что число погибших возрастет.
 

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