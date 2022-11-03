



Чиновник ПА: "Львиное логово" скоро прекратит свое существование"

Высокопоставленный представитель ПА заявил, что террористическая группировка "Львиное логово" в Шхеме скоро прекратит свое существование.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Я могу вам точно сказать, что со "Львиным логовом" почти закончено. Их старшие командиры согласились сложить оружие и теперь остаются с нашими силами безопасности", - заявил представитель ПА.



По словам чиновника, ведутся переговоры, чтобы убедить еще трех или четырех боевиков сдаться палестинским силам безопасности.



"Эти люди пока отказываются принять наше предложение, но я верю, что очень скоро они изменят свое мнение", - добавил он.