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Чиновник ПА: "Львиное логово" скоро прекратит свое существование"
03.11.2022 21:08 Ольга Белозерова

Чиновник ПА: "Львиное логово" скоро прекратит свое существование"

Высокопоставленный представитель ПА заявил, что террористическая группировка "Львиное логово" в Шхеме скоро прекратит свое существование.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

"Я могу вам точно сказать, что со "Львиным логовом" почти закончено. Их старшие командиры согласились сложить оружие и теперь остаются с нашими силами безопасности", - заявил представитель ПА. 

По словам чиновника, ведутся переговоры, чтобы убедить еще трех или четырех боевиков сдаться палестинским силам безопасности.

"Эти люди пока отказываются принять наше предложение, но я верю, что очень скоро они изменят свое мнение", - добавил он. 

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