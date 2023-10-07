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Новости » Арабо-израильский конфликт
07.10.2023 18:09 Аркадий Бочаровский

Четыре дивизии - на пути к Газе

Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил наличие заложников и военнопленных, вывезенных ХАМАСом в Газу

Хагари сообщил, что "четыре регулярные и резервные дивизии находятся на пути к югу". Он добавил, что "сейчас перед спецназом два основных центра с заложниками - в Офаким и кибуце Беэри". 

По его словам, "основные усилия направлены на то, чтобы уничтожить всех террористов, проникших на нашу территорию. Впереди нас ждут трудные часы. Есть погибшие, включая командиров и солдат".

 

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