



Четыре дивизии - на пути к Газе

Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил наличие заложников и военнопленных, вывезенных ХАМАСом в Газу



Хагари сообщил, что "четыре регулярные и резервные дивизии находятся на пути к югу". Он добавил, что "сейчас перед спецназом два основных центра с заложниками - в Офаким и кибуце Беэри".



По его словам, "основные усилия направлены на то, чтобы уничтожить всех террористов, проникших на нашу территорию. Впереди нас ждут трудные часы. Есть погибшие, включая командиров и солдат".



