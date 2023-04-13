Новости » Арабо-израильский конфликт
Четвертая пятница Рамадана: полиция в повышенной готовности
13.04.2023 17:33 Алина Груднева

Четвертая пятница Рамадана: полиция в повышенной готовности

Полиция завершила подготовку к четвертой пятнице священного мусульманского месяца Рамадан.

По данным "Аруц Шева", по всему Иерусалиму будут развернуты более двух тысяч полицейских, бойцы МАГАВ и солдаты ЦАХАЛ.

Больше всего сил безопасности будет на дорогах, ведущих в город, в Восточном Иерусалиме, и, конечно же, в улочках Старого Города.

По данным полиции, меры безопасности будут усилены из-за возможных провокаций или нападений. Ожидается, что некоторые дороги в районе Старого Города будут закрыты для движения транспорта.

Такие меры предприняты после столкновений в мечети Аль-Акса, когда палестинцы вместе с арабскими бунтовщиками забаррикадировались внутри, а также после серии терактов и попыток нападений по всей стране.

"Мы продолжим решительно действовать против любого, кто нарушает общественный порядок и причиняет или пытается причинить вред гражданам или сотрудникам полиции", - заявили правоохранители.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы