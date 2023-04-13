



Четвертая пятница Рамадана: полиция в повышенной готовности

Полиция завершила подготовку к четвертой пятнице священного мусульманского месяца Рамадан.



По данным "Аруц Шева", по всему Иерусалиму будут развернуты более двух тысяч полицейских, бойцы МАГАВ и солдаты ЦАХАЛ.



Больше всего сил безопасности будет на дорогах, ведущих в город, в Восточном Иерусалиме, и, конечно же, в улочках Старого Города.



По данным полиции, меры безопасности будут усилены из-за возможных провокаций или нападений. Ожидается, что некоторые дороги в районе Старого Города будут закрыты для движения транспорта.



Такие меры предприняты после столкновений в мечети Аль-Акса, когда палестинцы вместе с арабскими бунтовщиками забаррикадировались внутри, а также после серии терактов и попыток нападений по всей стране.



"Мы продолжим решительно действовать против любого, кто нарушает общественный порядок и причиняет или пытается причинить вред гражданам или сотрудникам полиции", - заявили правоохранители.