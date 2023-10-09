



Четверо россиян пропали без вести в Израиле

В России подтвердили информацию, что в результате террористической атаки ХАМАСа на Израиль, как минимум четверо россиян считаются пропавшими без вести.



Об этом в посольстве сообщили изданию "РИА новости".



Сообщается, что с ними не удается установить связь после атаки ХАМАСа. Пока что в РФ не получили подтвержденных данных о погибших среди граждан.



"В то же время поступают обращения от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь. Речь идет о девяти лицах, как постоянно проживающих в Израиле, так и находящихся в этой стране временно. Из них в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо", — сказано в заявлении.

