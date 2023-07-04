Четверо палестинцев осквернили гробницу Иосифа в Шхеме
Четверо палестинцев ворвались в гробницу Иосифа поздно вечером в понедельник 3 июля и совершили акт вандализма, в результате чего ей был нанесен ущерб.
Глава регионального совета Самарии Йосси Даган сказал: “Только Государство Израиль может защитить гробницу Иосифа. Игнорирование гробницы было ошибкой, которую необходимо исправить”.
Агентство Shehab опубликовало в Twitter видео вандализма. В твите они написали: “Видео | Молодые люди разрушают могилу Иосифа к востоку от Шхема в ответ на преступления оккупации в Дженине”.
فيديو| شبان يحطمون قبر يوسف شرق نابلس، ردا على جرائم الاحتلال في جنين. pic.twitter.com/bgSGGTl0Ez— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 3, 2023