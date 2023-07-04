



Четверо палестинцев осквернили гробницу Иосифа в Шхеме

Четверо палестинцев ворвались в гробницу Иосифа поздно вечером в понедельник 3 июля и совершили акт вандализма, в результате чего ей был нанесен ущерб.



Глава регионального совета Самарии Йосси Даган сказал: “Только Государство Израиль может защитить гробницу Иосифа. Игнорирование гробницы было ошибкой, которую необходимо исправить”.



Агентство Shehab опубликовало в Twitter видео вандализма. В твите они написали: “Видео | Молодые люди разрушают могилу Иосифа к востоку от Шхема в ответ на преступления оккупации в Дженине”.