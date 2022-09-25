



Четверо арабов напали на еврея в Ришон ле-Ционе

В ночь на 25 сентября в Ришон ле-Ционе 21-летний еврей стал жертвой нападения арабов возле кинотеатра Yes planet.



Известно, что четверо нападавших окружили пострадавшего и избили его. У одного из арабов была бита.



Пострадавший получил телесные повреждения, а подозреваемые скрылись с места происшествия.



Благодаря свидетелям полиции удалось задержать четырех подозреваемых, которые оказались жителями Тиры.



Их доставили вечером 24 сентября в мировой суд в Ришон ле-Ционе, который принял решение продлить срок их содержания под стражей до 28 сентября.