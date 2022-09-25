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Четверо арабов напали на еврея в Ришон ле-Ционе
25.09.2022 18:36 Александр Юзовский

Четверо арабов напали на еврея в Ришон ле-Ционе

В ночь на 25 сентября в Ришон ле-Ционе 21-летний еврей стал жертвой нападения арабов возле кинотеатра Yes planet.

Известно, что четверо нападавших окружили пострадавшего и избили его. У одного из арабов была бита.

Пострадавший получил телесные повреждения, а подозреваемые скрылись с места происшествия.

Благодаря свидетелям полиции удалось задержать четырех подозреваемых, которые оказались жителями Тиры.

Их доставили вечером 24 сентября в мировой суд в Ришон ле-Ционе, который принял решение продлить срок их содержания под стражей до 28 сентября.

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