



Через три дня после начала войны: найдены 30 пропавших. Подробности





Вчера вечером (понедельник) в кибуце Эйн Ха Шлоша на юге страны были обнаружены и спасены 30 пропавших без вести. Силам ЦАХАЛа, ШАБАКа, полиции Израиля и национальной киберсистемы удалось обнаружить пропавших - 16 израильтян и 14 граждан Таиланда - после того, как был получен сигнал бедствия.



Силы безопасности смогли определить их местонахождение, а прибывшие на место происшествия команды спасли их.



На "горячую линию", организованную силами безопасности, поступило сообщение о группе пропавших без вести граждан. Проверив детали происшествия, силы использовали идентификаторы телефонов и смогли установить их местонахождение. После этого в кибуц прибыли тактические группы ЦАХАЛа, которым удалось спасти 30 граждан, скрывавшихся там.



Йосси Грейбер, представитель управления народонаселения в районе Дан, сказал, что "среди кромешной тьмы вчера вечером у нас было небольшое пятно света. Благодаря сообщениям граждан, опознанию, розыску и сотрудничеству специальной группы командования тыла, ШАБАКа и полиции удалось найти и спасти 30 человек". Когда мы получили сообщение о том, что они найдены целыми и невредимыми и направляются в безопасное место, в штабе царило большое волнение. Именно в этот момент понимаешь силу нашей миссии".



Совместная служба экстренного реагирования ЦАХАЛа и полиции Израиля были созданы в начале недели для оказания помощи в поиске и спасении пропавших граждан. С момента ее открытия сотни семей обратились за помощью.