



Через девять месяцев после атаки с топорами: скончался раненый в теракте

Через девять месяцев после теракта с топорами в Эладе рано утром 2 февраля скончался 75-летний Шимон Меатуф, житель Барката, который был охранником в парке, куда террористы пришли накануне предыдущего Дня независимости.



Меатуф был смертельно ранен и не оправился от ранения. В последние месяцы он находился в реабилитационном центре и его состояние несколько раз ухудшалось. Сегодня утром, как уже говорилось, он скончался от полученных ранений. Таким образом, число погибших в результате теракта достигло четырех человек: Шимон Маатуф, Боаз Гол, Орен Бен Ифтах и Йонатан Хабакук.



Двое террористов бежали в лес в районе Элада, где скрывались несколько дней, пока они не были арестованы спецназом. Примерно через четыре месяца после нападения ЦАХАЛ разрушил их дома в деревне Романа, недалеко от Дженина, в районе Менаше.