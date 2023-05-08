



Через 12 часов после сноса нелегальная палестинская школа была восстановлена

Всего через полсуток после сноса незаконной палестинской школы, построенной в заповеднике Иродион, скваттеры вернулись в воскресенье вечером и восстановили здание на том же месте с помощью Комитета Палестинской администрации по борьбе с поселениями.



Школу снесли, потому что незаконное строение было умышленно построено на территории заповедника. Его строительством руководили высокопоставленные должностные лица Палестинской администрации, в том числе Муид Шаабан, бывший осужденный террорист, который сейчас является министром по борьбе с поселениями в администрации ПА.



В воскресенье утром, после судебного разбирательства, гражданская администрация снесла школу, построенную в Зоне C без разрешения. Снос был проведен в соответствии с решением суда и отчетом, в котором сооружение было признано небезопасным. В рамках мер воздействия на незаконную постройку 19 апреля 2017 года в отношении ее собственника было вынесено постановление о прекращении работ. Позже, после того как он изложил свою позицию в соответствующем комитете, был издан окончательный приказ о сносе. Несмотря на решение и издание приказа, здание продолжали использовать как школу и даже расширили. Вчера по решению суда Гражданская администрация привела в исполнение постановление о сносе.



В марте прошлого года судья окружного суда Иерусалима Эли Абарбанель приказал запретить любой доступ, вход или использование незаконного здания палестинской школы, которое было построено на территории природного заповедника Иродион, и снести это здание в течение 60 дней как “очень опасное сооружение, которое может рухнуть в любой момент”.



Как упоминалось выше, приказ о сносе был издан еще в 2017 году, но после того, как он не был исполнен, в БАГАЦ было подано ходатайство. В то же время палестинцы подали петицию против сноса в Комитет по планированию и строительству гражданской администрации, что фактически заморозило исполнительный процесс, в то время как работы на объекте продолжались незаконно.



Это сооружение является лишь одним из более чем 100 незаконных школьных зданий, построенных в Иудее и Самарии.