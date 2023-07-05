



Чего добился Израиль в ходе операции в Дженине?

Интенсивная 48-часовая операция в лагере беженцев Дженин завершена. После тщательной подготовки, длившейся несколько месяцев, спецподразделения ЦАХАЛа успешно покинули лагерь беженцев после окончания контртеррористических действий, пишет Ynet.



Несмотря на развертывание значительных сил, важно отметить, что ни в чем не повинные гражданские лица в ходе операции не пострадали. Среди жертв операции было 18 палестинцев, которые были признаны террористами и вели враждебный огонь по израильским силам.



Хотя в результате операции было арестовано 30 террористов, ШАБАК намерен задержать еще больше целей. Будут тщательно проанализированы цели, побудившие ЦАХАЛ начать операцию: восстановление сдерживания в Дженине и других лагерях беженцев в Иудее и Самарии, а также обеспечение беспрепятственных оперативных возможностей в регионе.



Армия обороны Израиля и ШАБАК выразили желание произвести дополнительные аресты в ходе продолжающейся операции, особенно в отношении известных террористических боевиков, которые в течение некоторого времени разыскивались силами безопасности. В настоящее время ШАБАК успешно задержала 30 активистов, которые были в поле зрения, хотя это число не соответствует их ожиданиям.



Террористы, ответственные за совершение нападений и ищущие убежища в Дженине, не были задержаны, включая тех, кто был причастен к убийству Меира Тамари более месяца назад. Сложным фактором, способствующим этому, является побег вооруженных людей из своих укрытий на территории лагеря беженцев, причем некоторые даже используют машины скорой помощи в качестве прикрытия, чтобы скрыться в больнице лагеря.



Одной из основных целей операции было восстановление сдерживания, особенно в лагере беженцев Дженин, а также в других районах. В последние месяцы Дженин стал убежищем для террористов, а его боевики выступают в роли защитников тех, кто несет ответственность за совершение терактов в Иудее и Самарии и в Израиле.



Центральное командование ЦАХАЛа периодически входило в лагерь на основании разведданных и успешно задерживало подозреваемых. Однако каждая операция требовала значительных сил, тщательной подготовки и применения силы, что иногда приводило к непреднамеренному ущербу для некомбатантов и вызывало международную критику действий ЦАХАЛа на территориях. Военные надеются, что восстановление сдерживания в Дженине окажет влияние и на другие районы Иудеи и Самарии, такие как Тулькарем, где террористы начали применять аналогичную тактику и где потенциально может возникнуть подобный центр террора.



ЦАХАЛ и гражданская администрация приложили значительные усилия для того, чтобы палестинское население поняло, что операция направлена исключительно против террористов, находившихся в лагере беженцев. Чтобы подчеркнуть этот момент, было решено, что все контрольно-пропускные пункты в Иудее и Самарии останутся открытыми для прохода рабочих в Израиле на протяжении всей операции, в том числе вблизи Дженина. Кроме того, между силовиками и жителями лагеря беженцев состоялся прямой диалог с призывом не участвовать в боевых действиях и предупреждением о возможных нападениях. Эти меры были направлены на информирование об ограниченных масштабах операции и минимизацию любого непреднамеренного воздействия на гражданское население.



Настоящей проверкой успеха операции станут будущие военные действия в Дженине, особенно с точки зрения уровня сопротивления и того, в какой степени аресты могут производиться в лагере беженцев с меньшими силами.



ЦАХАЛ сообщает, что операция достигла своих целей. Во-первых, было обнаружено значительное количество оружия и взрывчатых веществ, что значительно сократило доступный террористам арсенал. Во-вторых, инженерные подразделения под руководством ШАБАК успешно разоблачили и нейтрализовали запасы взрывчатки, устранив одну из основных угроз, исходящих со стороны террористов в Дженине.



