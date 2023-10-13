



ЦАХАЛ жителям Газы: уходите на юг

Представитель ЦАХАЛ сообщил, что он направил жителям города Газа послание и призвал их покинуть свои дома, двинуться на юг для своего же спасения и поселиться в районе к югу от Нахаль-Газа, как описано на карте.



“Террористическая организация ХАМАС начала войну против Израиля. Город Газа — это район, где ведутся военные действия. Эта эвакуация необходима для вашей личной безопасности.



Вернуться в Газу можно будет только после уведомления от ЦАХАЛ. Террористы ХАМАС прячутся в Газе в туннелях под домами и внутри зданий. Для вашей личной безопасности и безопасности ваших семей,держитесь подальше от террористов ХАМАС, которые используют вас как живой щит.



ЦАХАЛ продолжит решительно действовать, но мы хотим избежать причинения вреда гражданскому населению”.