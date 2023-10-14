



ЦАХАЛ - жителям Газы: эвакуация разрешена с 10 до 16 часов

ЦАХАЛ распространил обращение к обитателям Газы: с 10:00 до 16:00 будет разрешено свободное передвижение жителей между улицей Аль-Бахар (море) и улицей Саладина в Газе, чтобы дать им возможность эвакуироваться на юг.



"Если вы заботитесь о себе и своих близких, двигайтесь на юг в соответствии с инструкциями и воспользуйтесь коротким временем - ЦАХАЛ разрешит передвижение по этим улицам без риска попасть под обстрел. Лидеры ХАМАСа позаботились о себе и укрываются от обстрелов в этом районе", - говорится в сообщении.

