



ЦАХАЛ заявляет, что усиливает пехоту и артиллерию на юге и севере

Силы обороны Израиля усиливают Южное командование и Северное командование дополнительными пехотными и артиллерийскими силами, заявил военный представитель Даниэль Хагари.



В сообщении в Twitter Хагари сообщил, что решение об усилении сил было принято после недавней оценки и для того, чтобы "усилить защиту от возможных сценариев".



"Силы находятся в высокой степени готовности на севере, на юге и в Иудее и Самарии, чтобы реагировать на внезапные события и попытки причинить вред жителям. ЦАХАЛ боеспособен, готов и готов выполнять свои задачи", — добавил Хагари.

