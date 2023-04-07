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ЦАХАЛ заявляет, что усиливает пехоту и артиллерию на юге и севере
07.04.2023 08:17 Евгения Маркова

ЦАХАЛ заявляет, что усиливает пехоту и артиллерию на юге и севере

Силы обороны Израиля усиливают Южное командование и Северное командование дополнительными пехотными и артиллерийскими силами, заявил военный представитель Даниэль Хагари.

В сообщении в Twitter Хагари сообщил, что решение об усилении сил было принято после недавней оценки и для того, чтобы "усилить защиту от возможных сценариев".

"Силы находятся в высокой степени готовности на севере, на юге и в Иудее и Самарии, чтобы реагировать на внезапные события и попытки причинить вред жителям. ЦАХАЛ боеспособен, готов и готов выполнять свои задачи", — добавил Хагари.
 

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