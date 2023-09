ЦАХАЛ заявил о смертельном взрыве на границе с Газой – видео

Израильские военные опубликовали кадры, на которых видно, как палестинцы взорвали взрывное устройство на границе с Газой, в результате чего погибли четыре участника беспорядков.



“За последние несколько часов сотни участников беспорядков приняли участие в жестоких беспорядках рядом с забором безопасности на севере Газы”, – говорится в заявлении Армии обороны Израиля.



В ЦАХАЛе сообщают, что во время беспорядков подозреваемые бросали в заграждение взрывные устройства и гранаты, что вынудило войска отреагировать мерами по разгону беспорядков.



По данным ЦАХАЛа, палестинцы попытались взорвать самодельную бомбу против войск вдоль пограничного забора, но устройство взорвалось преждевременно в Газе, что и привело к жертвам.



Министерство здравоохранения, управляемое ХАМАСом, сообщило, что четыре человека были убиты и еще несколько получили ранения.

This is the moment rioters placed an explosive device on the Gaza security fence during a violent riot, attempting to hurt Israelis, only to have it backfire at them.



Ultimately, terrorism ends up harming everyone involved. pic.twitter.com/RoO2UrDabF