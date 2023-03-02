ЦАХАЛ: завершено строительство ограждения в Иудее и Самарии
Армия обороны Израиля завершила операцию "Лот", в рамках которой велось строительство инженерных заграждений вдоль забора безопасности в районе Иудеи и Самарии в Иудейской пустыне.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Видео, на котором запечатлен процесс строительства защитного ограждения, предоставило министерство обороны.
Операция "Лот" стартовала весной прошлого года, когда была инициирована контртеррористическая операция "Волнорез".
"מבצע לוט", המבצע המטכ״לי להקמת מכשול הנדסי ב"קו התפר" במרחב מדבר יהודה, במהלכו נפרצו ונסללו 12 קילומטרים של מכשול, הגיע לסיומו>> https://t.co/95jTXhMT97 pic.twitter.com/8IK9X09Gbi— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 2, 2023