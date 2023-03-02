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ЦАХАЛ: завершено строительство ограждения в Иудее и Самарии | Фото: ЦАХАЛ
02.03.2023 19:50 Алина Груднева

ЦАХАЛ: завершено строительство ограждения в Иудее и Самарии

Армия обороны Израиля завершила операцию "Лот", в рамках которой велось строительство инженерных заграждений вдоль забора безопасности в районе Иудеи и Самарии в Иудейской пустыне.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Видео, на котором запечатлен процесс строительства защитного ограждения, предоставило министерство обороны.

Операция "Лот" стартовала весной прошлого года, когда была инициирована контртеррористическая операция "Волнорез".
 

 

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