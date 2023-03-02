



ЦАХАЛ: завершено строительство ограждения в Иудее и Самарии

Армия обороны Израиля завершила операцию "Лот", в рамках которой велось строительство инженерных заграждений вдоль забора безопасности в районе Иудеи и Самарии в Иудейской пустыне.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



Видео, на котором запечатлен процесс строительства защитного ограждения, предоставило министерство обороны.



Операция "Лот" стартовала весной прошлого года, когда была инициирована контртеррористическая операция "Волнорез".

