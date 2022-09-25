



ЦАХАЛ застрелил террориста в районе Шхема

В ночь на 25 сентября военнослужащие ЦАХАЛа в районе Шхема ликвидировали террориста.

По данным арабских СМИ, солдаты обнаружили вооруженных людей, передвигавшихся на автомобиле и мотоцикле.

В результате перестрелки один террорист был убит, несколько человек получили ранения.

Также есть информация о том, что пассажиры автомобиля скрылись. Потерь среди сил ЦАХАЛа нет. Подробности выясняются.