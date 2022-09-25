ЦАХАЛ застрелил террориста в районе Шхема
В ночь на 25 сентября военнослужащие ЦАХАЛа в районе Шхема ликвидировали террориста.
По данным арабских СМИ, солдаты обнаружили вооруженных людей, передвигавшихся на автомобиле и мотоцикле.
В результате перестрелки один террорист был убит, несколько человек получили ранения.
Также есть информация о том, что пассажиры автомобиля скрылись. Потерь среди сил ЦАХАЛа нет. Подробности выясняются.
מחבל מהחוליה שביצעה את פיגועי הירי לעבר הר ברכה חוסל במארב של צה"ל ליד שכםhttps://t.co/IU9480XkrY@carmeldangor pic.twitter.com/CloCi6dWbO— כאן חדשות (@kann_news) September 25, 2022