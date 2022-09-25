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ЦАХАЛ застрелил террориста в районе Шхема
25.09.2022 06:12 Алина Груднева

ЦАХАЛ застрелил террориста в районе Шхема

В ночь на 25 сентября военнослужащие ЦАХАЛа в районе Шхема ликвидировали террориста.

 
По данным арабских СМИ, солдаты обнаружили вооруженных людей, передвигавшихся на автомобиле и мотоцикле. 
 
В результате перестрелки один террорист был убит, несколько человек получили ранения.
 
Также есть информация о том, что пассажиры автомобиля скрылись. Потерь среди сил ЦАХАЛа нет. Подробности выясняются.

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