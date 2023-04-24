



ЦАХАЛ застрелил палестинца во время рейда под Иерихоном

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что оно было проинформировано о смерти 20-летнего Сулеймана Айеша Хусейна Авайда после того, как он был застрелен израильскими войсками в лагере беженцев Акабат-Джабер, примыкающем к Иерихону.



Армия обороны Израиля сообщает, что войска вошли в лагерь, чтобы арестовать разыскиваемого палестинца.



“Во время операции двое подозреваемых скрылись с места происшествия. Солдаты ответили боевыми выстрелами”, — сообщает ЦАХАЛ, добавляя, что подозреваемые были ранены.



ЦАХАЛ не сообщил, были ли подозреваемые вооружены и пытались ли они атаковать войска.



На изображениях, циркулирующих в Интернете, видно, как Авайд размахивает штурмовой винтовкой и носит атрибутику “Бригады мучеников Аль-Аксы”, что указывает на его принадлежность к террористической группе.





