



ЦАХАЛ запустил горячую линию, реагируя на нехватку военного снаряжения

После трех дней жалоб резервистов на нехватку жизненно важного военного снаряжения, продовольствия и других товаров ЦАХАЛ запустил круглосуточную "горячую линию", на которой работают сотрудники отдела технического обеспечения и логистики.



Военнослужащие могут обратиться на "горячую линию" через WhatsApp по номеру 052-6156256 с вопросами о недостающем снаряжении, материально-техническом обеспечении, продовольствии и других вещах.



В последние дни сотни тысяч резервистов были призваны в армию для участия в ожидаемых крупномасштабных операциях против террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.



Солдаты-резервисты со всей страны обращаются в социальные сети с жалобами на то, что они не обеспечены должным снаряжением, и многие пытаются приобрести необходимое снаряжение в частном порядке.



По мере того как жалобы множились, израильтяне создали многочисленные группы в социальных сетях и низовые организации, которые пытаются соотнести потребности с местными донорами и поставщиками. Предложения о поставках и финансовой помощи стали поступать и из-за рубежа.