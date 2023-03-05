



ЦАХАЛ закроет контрольно-пропускные пункты в Иудее и Самарии и в Газе

Израильская армия объявляет о закрытии пограничных переходов между Израилем, Иудеей и Самарией и Газой во время праздника Пурим на этой неделе.



Закрытие начнется в понедельник, 2 марта, в 17:00 и продлится до среды, 8 марта, в 23:59.



Тем не менее, Армия обороны Израиля заявляет, что пограничные переходы для палестинцев вновь откроются в четверг “в зависимости от оценки ситуации”.



Данное решение- стандартная практика во время фестивалей и праздников, что, по словам военных, является превентивной мерой против нападений в это время, которое рассматривается как период повышенной напряженности.



Исключения во время предстоящего закрытия будут сделаны для гуманитарных и других невыясненных случаев, но для этого потребуется одобрение координатора деятельности правительства Министерства обороны на территориях.



