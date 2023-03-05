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ЦАХАЛ закроет контрольно-пропускные пункты в Иудее и Самарии и в Газе
05.03.2023 21:28 Ирина Демьянова

ЦАХАЛ закроет контрольно-пропускные пункты в Иудее и Самарии и в Газе

Израильская армия объявляет о закрытии пограничных переходов между Израилем, Иудеей и Самарией и Газой во время праздника Пурим на этой неделе.

Закрытие начнется в понедельник, 2 марта, в 17:00 и продлится до среды, 8 марта, в 23:59.

Тем не менее, Армия обороны Израиля заявляет, что пограничные переходы для палестинцев вновь откроются в четверг “в зависимости от оценки ситуации”.

Данное решение- стандартная практика во время фестивалей и праздников, что, по словам военных, является превентивной мерой против нападений в это время, которое рассматривается как период повышенной напряженности.

Исключения во время предстоящего закрытия будут сделаны для гуманитарных и других невыясненных случаев, но для этого потребуется одобрение координатора деятельности правительства Министерства обороны на территориях.

 

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