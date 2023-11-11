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ЦАХАЛ захватил 11 укрепленных районов ХАМАСа, уничтожен тоннель возле школы
11.11.2023 09:12 Аркадий Бочаровский

ЦАХАЛ захватил 11 укрепленных районов ХАМАСа, уничтожен тоннель возле школы


С начала наземной операции в секторе Газа ЦАХАЛ захватил 11 военных форпостов ХАМАСа, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. 

Также сообщается, что в ходе операции бойцы бригады Нахаль обнаружили и уничтожили подземный тоннель, проложенный вблизи одной из школ в Газе. 

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Кроме того, 215-я бригада с помощью самолета ликвидировала отряд террористов, который двигался навстречу бойцам бригады Гивати, действовавшим в этом районе, а ночью ВМС атаковали здания ХАМАСа на севере сектора Газа, а также военные склады, где находится техника ВМС организации.
 

 

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