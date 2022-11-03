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ЦАХАЛ: зафиксирован один пуск из Газы
03.11.2022 21:54 Ольга Белозерова

ЦАХАЛ: зафиксирован один пуск из Газы

В ЦАХАЛе выступили с заявлением по поводу ракетного обстрела Израиля из Газы.

"Зафиксирован один пуск с территории Газы на территорию Израиля. Ракета, по-видимому, была перехвачена", - заявили в армии.


Как сообщает "Аруц Шева", ракета взорвалась в воздухе, обломки упали в открытом поле. Данных о травмах или повреждениях не поступало.

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