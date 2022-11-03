



ЦАХАЛ: зафиксирован один пуск из Газы

В ЦАХАЛе выступили с заявлением по поводу ракетного обстрела Израиля из Газы.



"Зафиксирован один пуск с территории Газы на территорию Израиля. Ракета, по-видимому, была перехвачена", - заявили в армии.





זוהה שיגור אחד משטח רצועת עזה לשטח ישראל. שוגר מיירט כיפת ברזל. השיגור ככל הנראה יורט.

פרטים נוספים בהמשך — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 3, 2022

Как сообщает "Аруц Шева", ракета взорвалась в воздухе, обломки упали в открытом поле. Данных о травмах или повреждениях не поступало.