



ЦАХАЛ: задержан палестинец, заложивший бомбу в автобусе в Бейтар-Илит

Израильские силы в пятницу вечером задержали палестинца, подозреваемого в установке самодельной бомбы в автобусе в Бейтар-Илит в четврег вечером.



В совместном заявлении ШАБАК, ЦАХАЛ и полиции говорится, что подозреваемый вместе с четырьмя другими, которые предположительно помогали ему в попытке теракта, были арестованы в палестинской деревне Баттир в Иудеи и Самарии.



В ночь на четверг военные провели обыск в населенном пункте Бейтар-Илит после того, как в автобусе было обнаружено самодельное взрывное устройство.

На кадрах с камеры наблюдения из автобуса видно, как человек выходит из автомобиля, прежде чем из-под одного из сидений поднимается дым, по-видимому, из-за неисправности устройства.



Полицейские саперы благополучно обезвредили СВУ. В инциденте никто не пострадал.



В ЦАХАЛе заявили, что им была предоставлена “точная разведывательная информация” от ШАБАК о местонахождении подозреваемого.



Армия Израиля добавила, что также военнослужащие захватили автомобиль, который, как предполагается, использовался подозреваемыми в нападении.



Все пятеро были переданы в ШАБАК для дальнейшего допроса.



