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ЦАХАЛ задержал двух палестинцев, пытавшихся проникнуть из Газы с гранатами
25.08.2023 13:57 Ирина Демьянова

ЦАХАЛ задержал двух палестинцев, пытавшихся проникнуть из Газы с гранатами

Два палестинца были задержаны солдатами Армии обороны Израиля при попытке проникнуть на юг Израиля из Газы в пятницу утром, сообщили военные.

В ЦАХАЛе заявили, что подозреваемые были безоружны, когда они были задержаны, но позже военнослужащие обнаружили поблизости две осколочные ручные гранаты, которые пара принесла в этот район.

По словам военных, солдаты, следившие за камерами наблюдения, заметили, как пара входила в буферную зону ЦАХАЛа в южной части границы с Газой и пыталась пересечь барьер безопасности.

Подозреваемые переданы в ШАБАК для дальнейшего допроса.
 

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