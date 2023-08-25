



ЦАХАЛ задержал двух палестинцев, пытавшихся проникнуть из Газы с гранатами

Два палестинца были задержаны солдатами Армии обороны Израиля при попытке проникнуть на юг Израиля из Газы в пятницу утром, сообщили военные.



В ЦАХАЛе заявили, что подозреваемые были безоружны, когда они были задержаны, но позже военнослужащие обнаружили поблизости две осколочные ручные гранаты, которые пара принесла в этот район.



По словам военных, солдаты, следившие за камерами наблюдения, заметили, как пара входила в буферную зону ЦАХАЛа в южной части границы с Газой и пыталась пересечь барьер безопасности.



Подозреваемые переданы в ШАБАК для дальнейшего допроса.

