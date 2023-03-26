



ЦАХАЛ задержал 4 палестинцев и конфисковал оружие в Иудее и Самарии

Во время рейдов в Иудее и Самарии сегодня утром израильские силы задержали четырех разыскиваемых палестинцев и изъяли огнестрельное оружие.



В лагере беженцев Нур-Шамс, недалеко от палестинского города Тулькарм, сотрудники пограничной полиции арестовывают трех разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, и захватывают автомат M16.



Во время операции в Нур-Шамсе была слышна стрельба, но, по данным Армии обороны Израиля, никто из офицеров не пострадал.



Отдельно военные арестовали еще одного разыскиваемого палестинца и конфисковывают пистолет в Бейт-Ава, недалеко от Хеврона, сообщает ЦАХАЛ.

Четверо задержанных доставлены на допрос в ШАБАК.

