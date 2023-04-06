



ЦАХАЛ: за всем стоит ХАМАС

Начальник штаба ЦАХАЛа и глава ШАБАКа провели оценку ситуации в сфере безопасности.



По словам представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, за всеми ракетными обстрелами стоит ХАМАС.



Он также добавил, что правительства Ливана также несет ответственность за наносимые с территории страны удары. Хагари добавил, что Армия обороны Израиля изучает причастность Ирана к нападению



"Мы не ответили артиллерийским огнем, несмотря на объявления. Произведено около 34 пусков, из которых 25 перехвачены", - отметил он.



По словам представителя ЦАХАЛа, Служба тыла не давала особых указаний жителям севера.

