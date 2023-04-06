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ЦАХАЛ: за всем стоит ХАМАС
06.04.2023 19:00 Алина Груднева

ЦАХАЛ: за всем стоит ХАМАС

Начальник штаба ЦАХАЛа и глава ШАБАКа провели оценку ситуации в сфере безопасности.

По словам представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, за всеми ракетными обстрелами стоит ХАМАС. 

Он также добавил, что правительства Ливана также несет ответственность за наносимые с территории страны удары. Хагари добавил, что Армия обороны Израиля изучает причастность Ирана к нападению

"Мы не ответили артиллерийским огнем, несмотря на объявления. Произведено около 34 пусков, из которых 25 перехвачены", - отметил он.

По словам представителя ЦАХАЛа, Служба тыла не давала особых указаний жителям севера.
 

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