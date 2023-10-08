



ЦАХАЛ ввел ряд ограничений по всей стране из-за боевых действий

Армия обороны Израиля объявила, что школы по всей стране будут закрыты в ближайшие дни на фоне продолжающихся боевых действий между Израилем и террористическими группировками в секторе Газа, поскольку Командование тыла продлевает существующие ограничения.



Кроме того, предприятия к югу от Нетании и к северу от центрального Негева могут быть открыты только при наличии свободного доступа к бомбоубежищам.



По данным Командования тыла ЦАХАЛа, собрания в этих районах ограничены до 10 человек на открытом воздухе и 50 человек в помещении.



Ограничения действительны до 18:00 вторника, 10 октября, но, вероятно, будут продлены в условиях боевых действий.