



ЦАХАЛ временно закрыл для палестинцев шоссе в ПА после забрасывания авто камнями

Израильские военные перекрыли шоссе №60 в городе Хавара в ПА для палестинских водителей после нескольких инцидентов с бросанием камней в сторону израильтян ранее 4 октября.



В сообщении, разосланном жителям поселений в районе Шхема, местные власти сообщили, что “Хавара закрыта для поездок арабов и открыта только для евреев”.



Палестинские СМИ сообщают, что войска не позволяют палестинцам передвигаться по городу. Дорога была открыта через несколько часов.

Утром палестинцы забросали камнями израильских автомобилистов, проезжавших по шоссе №60 через Хавару, в результате чего была легко ранена трехлетняя девочка.



Правозащитная группа “Еш Дин” раскритиковала закрытие шоссе в Хаваре для палестинцев, заявив, что “дороги только для евреев и закрытие доступа жителей в город является полной институционализацией апартеида израильской армией и правительством”.



Армия обороны Израиля не публиковала официального заявления о закрытии.