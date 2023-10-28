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ЦАХАЛ: возвращение заложников - национальная задача первостепенной важности
28.10.2023 12:19 Алина Груднева

ЦАХАЛ: возвращение заложников - национальная задача первостепенной важности

Армия обороны Израиля работает не только над уничтожением ХАМАСа, но и над возвращением заложников, удерживаемых террористами в Газе.

Об этом сказал представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.

"Мы действуем в соответствии с поставленными перед нами целями: ликвидация ХАМАСа, защита границ и национальные усилия по возвращению заложников. Все это вместе является частью наших суждений, наших оценок, нашего прогресса. Мы будем принимать самые правильные оперативные решения, ориентируясь на эти цели", - подчеркнул Хагари.

По его словам, возвращение заложников является "национальной задачей первостепенной важности". Вся оперативная и разведывательная деятельность  направлена ​​на реализацию этой цели.

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