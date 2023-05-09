



ЦАХАЛ: восемь палестинцев арестованы в ходе рейдов в Иудее и Самарии

Армия обороны Израиля сообщает, что во время рейдов в Иудее и Самарии ночью и сегодня утром военнослужащие задержали восемь разыскиваемых палестинцев.



Сегодня утром в ходе операции в Шхеме был арестован разыскиваемый палестинец, а у него дома изъяты две автоматы. Второй подозреваемый был задержан поблизости, сообщает ЦАХАЛ.



Как отмечает ЦАХАЛ, во время операции палестинские мятежники забрасывали солдат камнями, а боевики открыли огонь и бросили взрывчатку, когда военные покидали город. Солдаты не пострадали.



Палестинцы заявили, что 14-летний мальчик был ранен.



По словам военных, в ходе отдельного рейда в городе Джаммаин недалеко от Шхема силами ЦАХАЛа был захвачен еще один автомат.



Восемь разыскиваемых мужчин переданы в ШАБАК для дальнейшего допроса.



