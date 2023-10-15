



ЦАХАЛ вновь атаковал Ливан в ответ на обстрел

Армия обороны Израиля вновь атаковала юг Ливан после очередного обстрела севера страны.



Информацию об этом подтверждает представитель ЦАХАЛа.



"Противотанковая ракета была выпущена по силам ЦАХАЛа, действующим на границе с Ливаном. В ответ ЦАХАЛ атакует военные объекты террористической организации "Хизбалла", -подтвердили военные.



Ранее "Хизбалла" взяла на себя ответственность за все три обстрела с территории Ливана, которые были совершены утром, 15 октября. В результате обстрела мошава Штула на севере Израиля, один человек погиб, еще трое получили ранения.

