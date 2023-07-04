



ЦАХАЛ: В Дженине - еще 10 террористических целей, арестованы 120 террористов



Сегодня утром (вторник) пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари провел брифинг, на котором сообщил, что у ЦАХАЛа осталось еще десять террористических целей в центре лагеря беженцев в Дженине.



На данный момент в ходе операции "Дом и сад" было арестовано около 120 террористов. Хагари сказал: “Мы знаем о 300 вооруженных боевиках, у нас есть список из 160. Мы арестовали 120".



"Нет ни одной точки в лагере, где бы нас не было, где бы мы не были активны", - добавил он. По словам Хагари, в результате боев есть около 100 раненых палестинцев. "По нашим оценкам, от 3 000 до 1 500 палестинцев покинули лагерь беженцев. В Дженине нет комендантского часа, и движение транспорта осуществляется в полном объеме".

