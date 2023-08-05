Новости » Арабо-израильский конфликт
ЦАХАЛ увеличивает присутствие в Иудее и Самарии
05.08.2023 18:39 Алина Груднева

ЦАХАЛ увеличивает присутствие в Иудее и Самарии

Армия обороны Израиля увеличивает присутствие в Иудее и Самарии после ожесточенных столкновений между поселенцами и палестинцами, произошедших вечером, 4 августа.

В частности, подкрепление отправлено в район между форпостом Оз-Цион и деревней Бурка.

Такое решение было принято из-за подстрекательств в соцсетях, где палестинцы активизировали призывы к "терактам мести".

ЦАХАЛ уже увеличил в указанном районе количество военных, чтобы следить за тем, чтобы не было кровопролитных столкновений.

Будет проведена оценка ситуации, по итогам которой военные решат, стоит ли перебрасывать в этот район больше сил.

Ранее Армия обороны Израиля представила предварительные результаты расследования вчерашних столкновений, в результате которых погиб 19-летний палестинец.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы