ЦАХАЛ "утюжит" позиции "Хизбаллы": фото и видео

Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по целям "Хизбаллы" на юге Ливана.



В сети показали первые фото и видео.



Соответствующие меры предприняты в ответ на несколько попыток проникновения террористов.



По предварительным данным, один из ударов ЦАХАЛа пришелся на наблюдательную вышку "Хизбаллы".



Ранее в ЦАХАЛе сообщили о том, что для атаки на позиции террористов используются вертолеты.





IDF has bombed a Hezbollah observation post on the Lebanon border pic.twitter.com/i2xKgmlKQI