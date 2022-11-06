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ЦАХАЛ устроил засаду на палестинцев, забросавших камнями израильские автомобили
06.11.2022 07:52 Наталья Богинская

ЦАХАЛ устроил засаду на палестинцев, забросавших камнями израильские автомобили

Израильские войска открыли огонь по группе палестинцев, бросавших камни в автомобили на шоссе №60 недалеко от города Синджил в ПА.

По данным ЦАХАЛа, несколько израильских автомобилей, едущих по трассе 60, главной автомагистрали, пересекающей ПА с севера на юг, были повреждены в результате забрасывания камнями.

По словам военных, расположенные поблизости войска устроили засаду группе метателей камней. В результате один из палестинцев был убит, а другой серьезно ранен.

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