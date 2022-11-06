



ЦАХАЛ устроил засаду на палестинцев, забросавших камнями израильские автомобили

Израильские войска открыли огонь по группе палестинцев, бросавших камни в автомобили на шоссе №60 недалеко от города Синджил в ПА.



По данным ЦАХАЛа, несколько израильских автомобилей, едущих по трассе 60, главной автомагистрали, пересекающей ПА с севера на юг, были повреждены в результате забрасывания камнями.



По словам военных, расположенные поблизости войска устроили засаду группе метателей камней. В результате один из палестинцев был убит, а другой серьезно ранен.