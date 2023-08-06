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ЦАХАЛ: Устраненная террористическая ячейка представляла реальную угрозу
06.08.2023 20:07 Евгения Маркова

ЦАХАЛ: Устраненная террористическая ячейка представляла реальную угрозу

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что палестинская террористическая ячейка, устраненная войсками из засады возле Дженина, направлялась для обстрела израильтян в районе поселения Мево-Дотан. По его словам, силы “устранили реальную и непосредственную угрозу”.

“Ячейка готовилась к нападению на израильских мирных жителей с целью их убийства”, – сообщил Хагари.

“Мы были готовы и поэтому добились быстрого результата. Это целенаправленная хирургическая операция, в которой разведка является основным фактором, наряду с оперативной гибкостью ЦАХАЛа и других подразделений”, – отметил контр-адмирал.

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