



ЦАХАЛ: Устраненная террористическая ячейка представляла реальную угрозу

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что палестинская террористическая ячейка, устраненная войсками из засады возле Дженина, направлялась для обстрела израильтян в районе поселения Мево-Дотан. По его словам, силы “устранили реальную и непосредственную угрозу”.



“Ячейка готовилась к нападению на израильских мирных жителей с целью их убийства”, – сообщил Хагари.



“Мы были готовы и поэтому добились быстрого результата. Это целенаправленная хирургическая операция, в которой разведка является основным фактором, наряду с оперативной гибкостью ЦАХАЛа и других подразделений”, – отметил контр-адмирал.