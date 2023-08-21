ЦАХАЛ усиливает присутствие в Иудее и Самарии после терактов
ЦАХАЛ заявляет, что усиливает свое присутствие в Иудее и Самарии дополнительным пехотным батальоном и двумя ротами после двух недавних террористических атак, в которых погибло трое израильтян.
Дополнительные подразделения помогут в розыске террористов, совершивших сегодня теракт недалеко от Хеврона, а также боевика, убившего двух израильтян в Хаваре в субботу, 19 августы.
Военные будут патрулировать район, так как существуют опасения, что продолжающаяся эскалация на севере Иудеи и Самарии может распространиться на юг.
После развертывания дополнительных подразделений в Иудее и Самарии будет дислоцировано 23 батальона, что почти вдвое превышает численность постоянного контингента ЦАХАЛа.