



ЦАХАЛ усиливает меры безопасности вдоль шоссе в Хавара

Начальник Центрального командования вооруженных сил генерал-майор Иегуда Фокс проводит осмотр места вчерашнего обстрела в городе Хавара в Иудее и Самарии.



В результате нападения двое военнослужащих получили ранения, они в настоящее время госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Палестинский стрелок до сих пор не пойман.



Фокс приказывает увеличить количество проверок автомобилей на шоссе 60, особенно тех, которые въезжают и выезжают из города Шхем.



Кроме того, Фокс поручает усилить защиту армейских постов вдоль шоссе в Хавара, а также разместить дополнительные камеры наблюдения, чтобы предотвратить дальнейшие атаки.

