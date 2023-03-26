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ЦАХАЛ усиливает меры безопасности вдоль шоссе в Хавара
26.03.2023 19:32 Ирина Демьянова

ЦАХАЛ усиливает меры безопасности вдоль шоссе в Хавара

Начальник Центрального командования вооруженных сил генерал-майор Иегуда Фокс проводит осмотр места вчерашнего обстрела в городе Хавара в Иудее и Самарии.

В результате нападения двое военнослужащих получили ранения, они в настоящее время госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Палестинский стрелок до сих пор не пойман.

Фокс приказывает увеличить количество проверок автомобилей на шоссе 60, особенно тех, которые въезжают и выезжают из города Шхем.

Кроме того, Фокс поручает усилить защиту армейских постов вдоль шоссе в Хавара, а также разместить дополнительные камеры наблюдения, чтобы предотвратить дальнейшие атаки.
 

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