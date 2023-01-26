



ЦАХАЛ усиливает меры безопасности в Иудее и Самарии

Армия обороны Израиля усиливает меры безопасности в Иудее и Самарии на фоне сегодняшней операции в Дженине.



В частности, принято решение отправить туда дополнительный батальон на два дня.



Соответствующее решение было принято по итогам оценки ситуации в сфере безопасности. Уточняется, что комендантский час для военнослужащих вводиться не будет.



Ранее Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви поручил военным повысить уровень боевой готовности на фоне угроз со стороны террористических организаций отомстить за смерть террористов в Дженине.



