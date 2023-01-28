



ЦАХАЛ усилит меры безопасности в Иудее и Самарии после теракта в Иерусалиме

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви приказал усилить меры безопасности в Иудее и Самарии после теракта в синагоге в Иерусалиме.



После оценки ситуации, проведенной под руководством премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Халеви приказал повысить боеготовность Иудейско-Самарийской дивизии и также готовиться к сценарию эскалации арабо-израильского конфликта в этом районе.



Напомним, что вчера вечером, у синагоги в районе Неве-Яаков произошла стрельба, в результате которой погибли 7 человек. Террорист был ликвидирован.



Неве-Яков - самый северный квартал в Иерусалиме, рядом с А-Рам, где в последние часы происходили массовые беспорядки.



Начальник полиции Коби Шабтай заявил: "Это серьезное и сложное нападение с большим количеством жертв. В настоящее время мы проводим обыски в этом районе, чтобы исключить возможность того, что в нем участвуют другие люди".



На теракт отреагировал лидер оппозиции Яир Лапид, заявивший, что с террористами "нужно поступить жестко".





