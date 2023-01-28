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ЦАХАЛ усилит меры безопасности в Иудее и Самарии после теракта в Иерусалиме
28.01.2023 07:15 Евгения Маркова

ЦАХАЛ усилит меры безопасности в Иудее и Самарии после теракта в Иерусалиме

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви приказал усилить меры безопасности в Иудее и Самарии после теракта в синагоге в Иерусалиме.

После оценки ситуации, проведенной под руководством премьер-министра Биньямина Нетаниягу,  Халеви приказал повысить боеготовность Иудейско-Самарийской дивизии и также готовиться к сценарию эскалации арабо-израильского конфликта в этом районе.

Напомним, что вчера вечером, у синагоги в районе Неве-Яаков произошла стрельба, в результате которой погибли 7 человек. Террорист был ликвидирован.

Неве-Яков - самый северный квартал в Иерусалиме, рядом с А-Рам, где в последние часы происходили массовые беспорядки. 

Начальник полиции Коби Шабтай заявил: "Это серьезное и сложное нападение с большим количеством жертв. В настоящее время мы проводим обыски в этом районе, чтобы исключить возможность того, что в нем участвуют другие люди". 

На теракт отреагировал лидер оппозиции Яир Лапид, заявивший, что с террористами "нужно поступить жестко". 


 

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