



ЦАХАЛ уничтожил в Дженине двух арабских террористов

Двое палестинских боевиков, Мухаммад Хошия 22 лет и Фуад Абед 25 лет, уничтожены в ходе перестрелки с силами ЦАХАЛа в деревне Дан в секторе лагеря беженцев Дженин.



Инженерные войска израильской армии вошли в деревню, чтобы согласно постановлению суда разрушить дома террористов, виновных в смерти заместителя командира спецназа бригады "Нахал", 30-летнего майора ЦАХАЛа Бара Фалаха, погибшего в перестрелке возле КПП Гильбоа в октябре 2022 года.



В ходе подготовительных работ по разметке направленных взрывов началась перестрелка с местными боевиками. Среди израильских военнослужащих потерь нет.



Организация освобождения Палестины и являющиеся военным крылом ФАТХа "Бригады мучеников Аль-Акса" объявили, что один из убитых сегодня террористов Фуад Абед "защитил людей своей кровью и погиб, выполняя свой долг".



В деревне Руммана возле Дженина вспыхнули столкновения между палестинцами и ЦАХАЛом.