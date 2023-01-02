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ЦАХАЛ уничтожил в Дженине двух арабских террористов
02.01.2023 10:29 Наталья Богинская

ЦАХАЛ уничтожил в Дженине двух арабских террористов

Двое палестинских боевиков, Мухаммад Хошия 22 лет и Фуад Абед 25 лет, уничтожены в ходе перестрелки с силами ЦАХАЛа в деревне Дан в секторе лагеря беженцев Дженин.

Инженерные войска израильской армии вошли в деревню, чтобы согласно постановлению суда разрушить дома террористов, виновных в смерти заместителя командира спецназа бригады "Нахал", 30-летнего майора ЦАХАЛа Бара Фалаха, погибшего в перестрелке возле КПП Гильбоа в октябре 2022 года. 

В ходе подготовительных работ по разметке направленных взрывов началась перестрелка с местными боевиками. Среди израильских военнослужащих потерь нет.

Организация освобождения Палестины и являющиеся военным крылом ФАТХа "Бригады мучеников Аль-Акса" объявили, что один из убитых сегодня террористов Фуад Абед "защитил людей своей кровью и погиб, выполняя свой долг".

В деревне Руммана возле Дженина вспыхнули столкновения между палестинцами и ЦАХАЛом.

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