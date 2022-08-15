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ЦАХАЛ уничтожил туннель ХАМАСа: видео
15.08.2022 12:08 Ольга Белозерова

ЦАХАЛ уничтожил туннель ХАМАСа: видео

ЦАХАЛ обнаружил и уничтожил террористический туннель ХАМАСа с двумя ответвлениями.

Как сообщается, туннель был прорыт из северной части Газы в сторону Израиля. 

Туннель был обнаружен несколько недель назад, а вчера был выведен из эксплуатации. Как сообщает Jerusalem Post, для этого ЦАХАЛ использовал "материалы", которые были засыпаны в туннель и сделали его непригодным для использования.


 

Представитель ХАМАСа Фаузи Бархум прокомментировал заявление ЦАХАЛа об обнаружении туннеля.

"Эти утверждения предназначены для сокрытия преступлений оккупации против жителей Газы и для рекламы сфабрикованных достижений и побед на фоне предстоящих выборов для израильского общества", - сказал Бархум.
 
По его словам, группировки в Газе имеют полное право "действовать всеми способами", чтобы укреплять и развивать свои возможности "перед лицом преступлений врага и резни, которую он совершает".

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