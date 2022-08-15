



ЦАХАЛ уничтожил туннель ХАМАСа: видео

ЦАХАЛ обнаружил и уничтожил террористический туннель ХАМАСа с двумя ответвлениями.



Как сообщается, туннель был прорыт из северной части Газы в сторону Израиля.



Туннель был обнаружен несколько недель назад, а вчера был выведен из эксплуатации. Как сообщает Jerusalem Post, для этого ЦАХАЛ использовал "материалы", которые были засыпаны в туннель и сделали его непригодным для использования.







צה"ל סיכל מנהרת טרור של חמאס בעומק עשרות מטרים שהגיעה לגבול עם ישראל | תיעוד מתוך המנהרהhttps://t.co/j64wwv2jlq@ItayBlumental @ela1949 pic.twitter.com/Sh9lFTND7a — כאן חדשות (@kann_news) August 15, 2022

По его словам, группировки в Газе имеют полное право "действовать всеми способами", чтобы укреплять и развивать свои возможности "перед лицом преступлений врага и резни, которую он совершает".